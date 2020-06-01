Юные нижнетадвинцы завершили курс добровольной подготовки к военной службе

| Фото: "Аванпост" ВКонтакте | Фото: "Аванпост" ВКонтакте

13 нижнетавдинских школьников из 9 и 11 классов завершили обучение в специализированной группе добровольной подготовки к военной службе "Русские Витязи". В торжественной обстановке юношам и девушкам вручили свидетельства о дополнительном образовании, а также именные подарки - футболки с логотипом.

"Ребята прошли строевую, огневую, тактическую, физическую, медицинскую подготовку, обучились армейскому рукопашному бою, изучили основы военного законодательства. Каждый из них также совершил по три прыжка с парашютом. Сроки обучения разные - от двух до четырех лет, - рассказал руководитель ДПВС "Русские Витязи" Дмитрий Шибанов. - Два выпускника этого года намерены сделать военную карьеру, для них полученные знания и навыки станут хорошим подспорьем".

| Фото: "Аванпост" ВКонтакте | Фото: "Аванпост" ВКонтакте

Выпуск 2020 года в Нижней Тавде стал тринадцатым, сообщил Дмитрий Шибанов. За эти годы специализированную добровольную подготовку получили более 150 школьников. Из них 15 продолжили обучение в военных училищах, еще несколько ребят поступили на учебу в силовые ведомства.

Татьяна Ковалева