Уватские огнеборцы получили новый автомобиль

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Автоцистерна на базе "Урала" поступила в распоряжение поста пожарной охраны с. Красный Яр Уватского района. Новую техника приобретена на средства областного бюджета.

Как сообщает пресс-служба муницпалитета, машина укомплектована емкостью для воды объемом четыре кубических метра и запасом пенообразователя объемом 240 литров. Современный модифицированный насос позволяет подавать 40 литров воды в секунду. Автоцистерна применяется как самостоятельная боевая единица или как насосная установка и оснащена пожарно-техническим вооружением для боевого расчета.

Всего в районе четыре муниципальных поста пожарной охраны. Подобную машину приобрели в Солянку в 2019 г.. Как сообщил начальник сектора по ГО и ЧС Александр Карпов, в начале июля поступит еще одна автоцистерна. Ее передадут в Горнослинкино.

"Расположение постов пожарной охраны позволяет в регламентированные сроки устранить возгорание, не смотря на удаленность населенных пунктов", – добавил Александр Карпов.