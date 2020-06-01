Заводоуковские школьники примут участие в акции "Летняя библиокопилка"

| Фото: Детская библиотека Заводоуковского библиотечного центра | Фото: Детская библиотека Заводоуковского библиотечного центра

Читатели Заводоуковской детской библиотеки примут участие в ежегодной акции "Летняя библиокопилка", которая стартовала 23 июня.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" библиотекарь абонемента Виктория Захарова, итоги акции по активности чтения среди школьников будут подведены в конце августа.

"Всем ученикам с 1 по 9 классы на летние каникулы дается список для чтения, рекомендованный школьной программой на предстоящий год. В каждой школе, на каждой ступени обучения количество заданных произведений разное, кто-то читает часть, кто-то всё, что задано, кто-то берет дополнительную литературу по своим интересам. Все сведения о взятых школьниками за лето книгах мы отдельно фиксируем. На основании этих сведений потом и будут подведены итоги. Ребята, прочитавшие самое большое количество произведений, получат именные сертификаты", - пояснила она.

Библиотекарь отметила, что летом читательская активность возрастает, ежедневно в Центральную библиотеку обращаются 30-40 посетителей. Всего в картотеке зарегистрировано 746 дошколят и школьников.

Ирина Кургузова