  • 28 июня 202028.06.2020воскресенье
  • USD69,1284
    EUR77,5413
  • В Тюмени 9..11 С 5 м/с ветер северо-западный

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Заводоуковские школьники примут участие в акции "Летняя библиокопилка"

Общество, 20:01 28 июня 2020

Детская библиотека Заводоуковского библиотечного центра | Фото: Детская библиотека Заводоуковского библиотечного центра

Читатели Заводоуковской детской библиотеки примут участие в ежегодной акции "Летняя библиокопилка", которая стартовала 23 июня.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" библиотекарь абонемента Виктория Захарова, итоги акции по активности чтения среди школьников будут подведены в конце августа.

"Всем ученикам с 1 по 9 классы на летние каникулы дается список для чтения, рекомендованный школьной программой на предстоящий год. В каждой школе, на каждой ступени обучения количество заданных произведений разное, кто-то читает часть, кто-то всё, что задано, кто-то берет дополнительную литературу по своим интересам. Все сведения о взятых школьниками за лето книгах мы отдельно фиксируем. На основании этих сведений потом и будут подведены итоги. Ребята, прочитавшие самое большое количество произведений, получат именные сертификаты", - пояснила она.

Библиотекарь отметила, что летом читательская активность возрастает, ежедневно в Центральную библиотеку обращаются 30-40 посетителей. Всего в картотеке зарегистрировано 746 дошколят и школьников.

Ирина Кургузова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# библиотеки , Заводоуковский городской округ , книги , читатели , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:30 28.06.2020Новых победителей викторины фестиваля "Время Побед" определили в Тюмени
20:01 28.06.2020Заводоуковские школьники примут участие в акции "Летняя библиокопилка"
17:57 28.06.2020Четвертый этап опрессовок стартует в Тюмени
17:17 28.06.2020Женщина-космонавт "Роскосмоса" отправится на МКС