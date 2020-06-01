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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Какие сувениры нужно увозить из Ялуторовска, расскажут в прямом эфире

Общество, 18:58 25 июня 2020

Фото из группы Ялуторовского острога во ВКонтакте

О самых интересных ялуторовских сувенирах расскажут на онлайн-плэнере 26 июня.

Мероприятие посвящено дню рождения города. Мастер сувенирной лавки Ялуторовского острога Ирина Сычева расскажет об известных местных мастерах и покажет уникальные изделия декоративно-прикладного творчества. Среди них - брендовые суверниры, отмеченные знаками качества.

Посмотреть эфир можно в группах Ялуторовского острога во ВКонтакте, Одноклассниках и странице в Инстаграм. Начало в 11 часов.

Евгения Шевцова

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# сувениры , творчество , Ялуторовский острог

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