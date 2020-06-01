Какие сувениры нужно увозить из Ялуторовска, расскажут в прямом эфире
Фото из группы Ялуторовского острога во ВКонтакте
О самых интересных ялуторовских сувенирах расскажут на онлайн-плэнере 26 июня.
Мероприятие посвящено дню рождения города. Мастер сувенирной лавки Ялуторовского острога Ирина Сычева расскажет об известных местных мастерах и покажет уникальные изделия декоративно-прикладного творчества. Среди них - брендовые суверниры, отмеченные знаками качества.
Посмотреть эфир можно в группах Ялуторовского острога во ВКонтакте, Одноклассниках и странице в Инстаграм. Начало в 11 часов.
Евгения Шевцова