Итоги конкурса студенческих инициатив подвели в ТюмГУ

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

11 проектов студентов ТюмГУ получат грантовую поддержку по итогам первого конкурса инициатив, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Общая сумма поддержки составит более 430 тыс. рублей. Всего экспертная комиссия рассмотрела 97 заявок от студентов и студенческих объединений.

Конкурс проходил в два этапа: заочное рассмотрение и очная защита инициатив. Участники конкурса могли претендовать на поддержку в размере до 150 тыс. рублей. Проекты, запрашиваемая сумма которых не превышала 50 тыс. рублей, могли быть объявлены победителями конкурса без выхода на очный этап. Таким образом поддержку получили две заявки, еще 20 работ были допущены к очному этапу. В рамках очного этапа участникам предлагалось выступить с презентацией и ответить на вопросы. По итогам заседания экспертная комиссия очного этапа выбрала еще девять лучших проектов.

К реализации инициатив победители смогут приступить в августе. Со списком проектов можно познакомиться по ссылке.