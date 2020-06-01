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95 лицеистов опорного вуза получили аттестаты

Общество, 14:25 26 июня 2020

www.tyuiu.ru/ | Фото: www.tyuiu.ru/

95 выпускников Общеобразовательного лицея ТИУ получили аттестаты. Вручение документов проходило с соблюдением всех мер предосторожности, сообщает пресс-служба вуза.

17 человек получили аттестат о среднем общем образовании с отличием, им вручены медали "За особые успехи в учении". Восьми выпускникам лицея за особые успехи в изучении отдельных предметов выданы похвальные листы за подписью ректора.

Благодарственными письмами за высокие показатели в проектной и научно-исследовательской деятельности, участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах, а также за активное участие в жизни лицея отмечены 78 выпускников-лицеистов.

Ежегодно пяти самым выпускникам лицея вручается нагрудный знак "Гордость лицея ТИУ", а их фотографии занимают почетное место в галерее славы. В 2020 году этой чести удостоились Полина Старикова, Елизавета Подшивалова, Светлана Квасникова, Лев Кондратьев и Даулет Жаркеев.

Выпускники прославились не только в учебе и научных достижениях, они много добились в спорте и творчестве. В 2020 году впервые вышла в большой КВН команда ТИУ, объединившая лицеистов и студентов опорного вуза. Пройдя все отборы, команда стала участником сразу двух официальных лиг Международного союза КВН, лиги "Реал" (Салехард) и лиги "Северный десант" (Сургут).

Достойно представляли лицейское братство и выпускники-спортсмены. Один из спортивных звезд года — выпускник группы 113 Богдан Богданов успешно играет в дубле мини-футбольного клуба "Тюмень".

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# выпускники , лицей , ТИУ

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