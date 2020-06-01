Чемпионат по сбору пазлов в Ялуторовске проведут онлайн

| Фото: из архива молодежного центра Ялуторовска | Фото: из архива молодежного центра Ялуторовска

Ялуторовские папы примут участие в онлайн-чемпионате по сбору пазлов, который начнется 26 июня в 17 часов.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" специалист по работе с молодежью семейного клуба "Отдыхаем всей семьей" Татьяна Исакова, в необычном собирании пазлов могут попробовать свои силы все желающие отцы, необходимо лишь стать участником группы клуба во ВКонтакте и в течение двух часов после начала состязания выполнить три задания.

"Мы составили три картинки-задания, которые разместим в трех постах. Каждая картинка разбита на части и пронумерована. Папы должны со своих страниц как можно быстрее понять, в какой очередности необходимо расположить части, чтобы получилась картинка, и написать свой вариант ответа в комментарии под постом", - пояснила она.

Организаторы будут отслеживать ответы. Первый правильно ответивший участник в каждом задании получит три балла, второй – два, третий – один. Победителем станет тот, кто наберет максимальное количество баллов. В награду победитель получит сертификат на приобретение инструментов в одном из магазинов города. Помогать главе семьи составлять картинки могут близкие.

Добавим, что чемпионат по сбору пазлов клуб "Отдыхаем всей семьей" проводит ежегодно. В 2019 году его участниками стали 17 семей. Четвертый по счету чемпионат в связи с режимом повышенной готовности решили провести в дистанционном формате.

Ирина Кургузова