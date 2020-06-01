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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Игорь Сапрыкин: Навальный доказал, что он не политик

Общество, 12:05 27 июня 2020

Фото ТРО партии «Единая Россия»

Цинично оскорбив ветерана Великой Отечественной войны, блогер Навальный еще раз доказал, что не является политиком. Такое мнение высказал председатель региональной организации "Российского союза ветеранов Афганистана" Игорь Сапрыкин.

"Если Навальный преподносит себя, как серьезного политика, тем более - государственного масштаба, ему следовало бы хоть немного знать нашу историю, и понимать, что мы все живем на свете только благодаря подвигу ветеранов Великой Отечественной войны. А не тявкать за американские деньги, охаивая все и вся", - отметил участник боевых действий в Афганистане.

Игорь Сапрыкина считает решение о возубждении в отношении Навального уголовного дела справедливым и обоснованным.

Евгений Бабенко

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