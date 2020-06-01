Концертные бригады поздравят жителей Ялуторовска с Днем города

| Фото: "Культура и туризм города Ялуторовска" во ВКонтакте | Фото: "Культура и туризм города Ялуторовска" во ВКонтакте

Коллективы учреждения культуры "Арт-Вояж" выступят в разных микрорайонах Ялуторовска 27 июня. Исполнители и ансамбли поздравят местных жителей с Днем города с 12 до 18 часов.

"Накануне Дня города мы активно работали в виртуальном пространстве. Завтра у нас по городу будут ездить концертные бригады. Проект называется "Вместе дружная семья". В различных микрорайонах города будут концерты продолжительностью 30 минут с соблюдением всех норм и требований безопасности. Призываем зрителей смотреть выступления из окон и балконов домов", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель директора ялуторовского учреждения культуры "Арт-Вояж" Анастасия Петелина.

Со списком адресов, куда приедут творческие коллективы, можно ознакомиться здесь.

Кроме того, 27 июня запланирован праздничный концерт на уличном радио "Арт". Помимо этого пройдут различные городские акции, например, оформление окон. "Призываем жителей города оформить окна к празднику. Ялуторовчане активно участвуют в таких мероприятиях. Оформляли окна на 9 Мая, на День России. И сейчас ялуторовчане создают праздничный фон", — добавила Анастасия Петелина.

26 июня в сообществе культурного центра "АРТ-Вояж" во ВКонакте проходит онлайн-марафон "Дети рулят!". До 18 часов воспитанники педагога Светланы Березовской дают концерты к 361-летию Ялуторовска.

Инна Пахомова