Театральная студия ТюмГУ прошла отбор на международный фестиваль GingerFest

| Фото: группа "Молодёжка ТюмГУ" ВКонтакте | Фото: группа "Молодёжка ТюмГУ" ВКонтакте

Театр-студия Тюменского госуниверситета "Билет на трамвай" представит Россию на втором международном фестивале молодежных театров GingerFest. Ребята прошли конкурсный отбор и будут участвовать в мероприятии наряду с коллективами из России, Испании, Австрии, Греции, Румынии, Египта и Туниса, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Студия представит пластический спектакль "60 ударов сердца", созданный по роману "Так было" тюменского писателя Константина Лагунова. Это история о людях, которые работали в тылу в военное время.

"Попасть на фестиваль такого уровня для нашей студии - большая победа. Спектакль создавали с огромной любовью и трепетом. Надеемся, что вложенные эмоции отзовутся как у зрителя, как и у комиссии", - отметила руководитель студии Тамара Мингазиева.

Студия "Билет на трамвай" возникла в декабре 2017 года как любительское объединение при Институте физической культуры ТюмГУ. На тот момент команда состояла из шести человек и была в поиске собственного почерка. На следующий год команда стала больше и победила на "Студенческой весне", а также стала участником "Российской студенческой весны".