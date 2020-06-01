Онлайн-квиз на английском языке пройдет в Тюмени

| Фото: Интеллектуального движения Тюменской области ВКонтакте | Фото: Интеллектуального движения Тюменской области ВКонтакте

Первый онлайн-квиз на английском языке пройдет в Тюмени 30 июня, начало в 20 часов. Вопросы будут посвящены культуре и истории англоязычных стран. Участие в квизе бесплатное.

Трансляция игры будет доступна в группе Интеллектуального движения Тюменской области ВКонтакте. К эфиру могут подключиться все желающие. В 20 часов ведущий расскажет о правилах викторины и даст старт игры на платформе myquiz.ru. Вопросы для викторины подготовила студентка Школы перспективных исследований Юлия Хабибулина, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".

"В Тюмени много активной молодежи, знающих английский язык. Это отличная возможность проверить свои знания и навыки. А всем иностранным студентам, проживающим в Тюмени, данная викторина позволит с пользой провести вечер, – рассказал руководитель Интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин.