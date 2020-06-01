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Тюменские вокалисты получили награды международного фестиваля

Общество, 13:36 27 июня 2020

международного фестиваля «Птица удачи» (архив) | Фото: международного фестиваля «Птица удачи» (архив)

Четверо тюменцев приняли участие в номинации "Эстрадный вокал" международного фестиваля "Птица удачи" и получили оценку выступлений от профессионального жюри из Москвы.

Выступление Ярослава Геер отмечено хорошей энергетической подачей, красивым тембром и мощной артистической харизмой. Мальчику пожелали развиваться в вокальном исполнительстве дальше.

Исполнение Полины Стратоновой отмечено артистичностью, самобытностью, чистой интонацией и звонким голосом.

Ярослав и Полина удостоены звания Лауреата I степени. Они получили памятные кубки фестиваля-конкурса.

На конкурсе выделились Мария Притчина и Яна Богапова. Они получили дипломы Лауреатов III степени. Жюри отметило музыкальность, тембр и энергетическую подачу у обеих девочек, сообщает "Тюменская область сегодня".

"Рекомендации московского жюри и разбор выступлений очень полезны для дальнейшей работы и творчества юных вокалистов. Мы очень рады, что "Птица удачи" принесла ребятам высокую победу, которая вдохновляет на новый творческий взлет", - сказала педагог студии "Дебют" Светлана Серебрякова.

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