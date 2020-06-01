Третий фестиваль домашних животных проходит в Тюмени онлайн

| Фото: ДК "Водник" во ВКонтакте | Фото: ДК "Водник" во ВКонтакте

Третий городской фестиваль домашних любимцев стартовал в Тюмени. Организатор – ДК "Водник" – принимает заявки на участие.

Если позволит эпидемиологическая обстановка, мероприятие состоится 25 июля в 18 часов на площади Дома культуры. Здесь планируется праздничная программа "Тюмень – лучший город Земли".

Пока фестиваль проходит в онлайн-режиме. Это тоже имеет свои плюсы: как, к примеру, показать на площади своих улиток? А они уже попали в число участников. Зовут их Черняшка и Беляшка. Им семь месяцев, любят овсянку и одуванчики.

В числе участников – черепашка Яша, хомяк, кошки Виска, Герда, Муся, Лео, коты Пушок и Марсель, овчарка Гера и другие.

Для участия в фестивале нужно сфотографировать своего питомца, можно сделать несколько снимков, в том числе с хозяевами, написать о нем – о характере, привычках, что любит и так далее, и прислать в личное сообщение ДК "Водник" во "ВКонтакте". Публикация о домашнем любимце появится на странице официального сообщества, сообщает "Вслух.ру".