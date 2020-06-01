Об интересных путешествиях рассказывают эксперты онлайн-шоу "Кухня МТ"

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Серия выпусков двух онлайн-шоу — "Кухня МТ" и Skills games с приглашенными экспертами - стартовала в Тюмени. В "Кухне МТ" зрители пообщаются с экспертами в непринужденной обстановке и поделятся лайфхаками, которые касаются темы обсуждения. В Skills games — практические рекомендации и конкретные инструменты развития творческого мышления и воображения, сообщает Moi-portal.ru.

Дебютный выпуск шоу "Кухня МТ" можно посмотреть по ссылке. Он посвящен путешествиям. Трэвел-блогер Татьяна Ильиных поделилась опытом посещения зарубежных стран и рассказала, как за восемь месяцев объездить 19 иностранных уголков. А Эльмира Есаулкова исследовала интересные места Тюмени и области. Посоветовала, как провести время с удовольствием для себя и семьи в Старой Зареке, на озере Алебашево, в переулках Лесобазы и на Огненном карьере.

На онлайн-шоу Skills games обсудили механики сбора кубика Рубика. В чем секрет успеха, как работает головоломка и как научиться быстро ее собирать, рассказал руководитель проекта Speedcubing Андрей Радаев. Увидеть выпуск можно по ссылке.

За все предстоящие эфиры организаторы проекта разыграют "рюкзак компетенций". Для этого нужно собрать кодовую фразу. Ее слова зашифрованы в каждом выпуске. Самый внимательный и быстрый одержит победу.

"Развлекательный контент, как и образовательный, приносит реальную пользу. Количество тем и вопросов, которые важно обсудить, неисчерпаемо. Всегда найдется та или иная область, которую ты хочешь для себя открыть. Мы выбрали формат шоу, потому что он интересен зрителям. Приглашаем к участию новых спикеров и рассматриваем один и тот же вопрос с разных сторон. А еще разберем конкретные техники и инструменты развития творческого мышления", — поделилась исполнительный продюсер мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.

Участие бесплатное. Узнать о дальнейших выпусках шоу можно в группе во "ВКонтакте".