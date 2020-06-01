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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Иван Романчук считает голосование по поправкам в Конституцию историческим событием

Общество, 11:31 27 июня 2020

фото tyumen.er.ru | фото tyumen.er.ru

Врио ректора Тюменского государственного университета, депутат Тюменской городской думы Иван Романчук рассказал, почему считает необходимым участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию.

Сегодня он пришел на избирательный участок, чтобы высказать свою гражданскую позицию.

"Такой шанс выпадает, пожалуй, только один раз в жизни, - поделился Романчук. - Основной закон определяет конституционный строй и положение граждан в нашем государстве, а также все основные права и свободы человека. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию - это историческое событие, и, участвуя в нем, мы предопределяем судьбу нашего государства".

Положение в Конституции о роли науки Иван Романчук назвал очень значимым.

"Я как представитель образования и науки считаю одной из важнейших поправок закрепление научно-технического прогресса и поддержку ученых. Наша страна всегда славилась великими учеными, и закрепление их статуса – значимый момент. Такого положения раньше в Конституции зафиксировано не было", - отметил Романчук.

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# голосование , Иван Романчук , поправки в Конституцию

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