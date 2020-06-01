  • 27 июня 202027.06.2020суббота
  • USD69,1284
    EUR77,5413
  • В Тюмени 14..16 С 6 м/с ветер северо-западный

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Александр Моор принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Политика, 11:11 27 июня 2020

Фото ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Иван Романчук считает голосование по поправкам в Конституцию историческим событием

Многочисленные достижения России необходимо закрепить в Основном законе страны. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

"Каждый человек любого возраста, образования и профессии найдет среди поправок в Конституцию ту, которая ему наиболее близка и понятна. Но я считаю, что поправки нужно рассматривать в комплексе. Сегодня Россия - совсем не та, какой была в 1991 году. У нас много достижений и завоеваний в политическом и социально-экономическом развитии. Важно закрепить их, причем не в отдельных федеральных законах, а в Основном законе страны. Это будет основой для дальнейшего развития. Наш президент Владимир Путин абсолютно прав - поправки, которые мы вносим в Конституцию, определяют направление развития страны на многие десятилетия", - сказал глава региона.

Губернатор проголосовал на участке для N 2059, который расположен в корпусе 2 средней школы 69 на ул. Самарцева. Александр Моор призвал земляков исполнить гражданский долг, выразить свою позицию и принять активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию России.

Фото со страницы Александра Моора в соцсети Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , голосование , поправки в Конституцию

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:11 27.06.2020Александр Моор принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию
10:03 27.06.2020Поправки в Конституцию гарантируют социальные права граждан, считает Кашкарова
09:23 27.06.2020Раиса Куликова: поправки в Конституцию закрепят доступность медицинской помощи
08:21 27.06.2020В Тюменской области открылись участки для голосования по Конституции