Александр Моор принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Иван Романчук считает голосование по поправкам в Конституцию историческим событием

Многочисленные достижения России необходимо закрепить в Основном законе страны. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

"Каждый человек любого возраста, образования и профессии найдет среди поправок в Конституцию ту, которая ему наиболее близка и понятна. Но я считаю, что поправки нужно рассматривать в комплексе. Сегодня Россия - совсем не та, какой была в 1991 году. У нас много достижений и завоеваний в политическом и социально-экономическом развитии. Важно закрепить их, причем не в отдельных федеральных законах, а в Основном законе страны. Это будет основой для дальнейшего развития. Наш президент Владимир Путин абсолютно прав - поправки, которые мы вносим в Конституцию, определяют направление развития страны на многие десятилетия", - сказал глава региона.

Губернатор проголосовал на участке для N 2059, который расположен в корпусе 2 средней школы 69 на ул. Самарцева. Александр Моор призвал земляков исполнить гражданский долг, выразить свою позицию и принять активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию России.

Евгений Бабенко