Итоги дня голосования подвели на участке № 2001 в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени, внесенные в список избирателей по участку № 2001, стали активнее принимать участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. С 8 до 20 часов комиссия в составе шести человек встречала желающих воспользоваться своим конституционным правом.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила председатель участковой избирательной комиссии № 2001 Тюмени Валентина Решетникова.

Всего в состав участковой избирательной комиссии № 2001 входят 10 человек. В будние дни в работе комиссии принимает участие шесть человек.

"Первое, что мы делаем, когда приходит голосующий на участок, – даем маску. Обрабатываем антисептиком руки. Проверяем температуру тела. Выдаем ручку. Голосующие проходят через антибактериальный коврик. Затем получают бюллетень и проходят в открытую кабину для голосования", - говорит Валентина Решетникова.

Работа комиссий началась 25 июня. В этот день в участковую комиссию № 2001 поступило три заявления от желающих проголосовать на дому. 26 июня таких заявлений зарегистрировано – семь.

По словам председателя участковой комиссии, они ждут увеличения количества голосующих в выходные дни.

В 20 часов участок для голосования закрывается и члены комиссии приступают к формированию сейф-пакетов. Именно в них помещают бюллетени из урн, которые подсчитают 1 июля - последнего дня голосования по поправкам в Конституцию.

"Нам на участок выдано 12 номерных сейф-пакетов. Из них два задействовали вчера, в первый день голосования. Сейчас мы вскрыли опломбированный ящик под номером три – это бюллетени проголосовавших на дому – их помещаем в один сейф-пакет. Заклеиваем его, сверху наклеиваем пломбу и ставим печать. Составляем акт о проведении голосования вне участка", - рассказала председатель участковой избирательной комиссии № 2001 Тюмени.

Содержимое ящиков №1 и 2 – бюллетени проголосовавших на участке - члены комиссии перекладывают во второй сейф-пакет, который также опечатают и поместят в сейф под ключ. Вся процедура завершения рабочего дня членов избирательной комиссии находится под пристальным надзором сотрудников полиции и общественных наблюдателей.

Анжела Лебедева