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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Есенгалий Ибраев: голосовать - безопасно

Политика, 16:58 26 июня 2020

Фото со страницы Есенгалия Ибраева в соцсети

Работа избирательных участков организована с учетом санитарных требований. Об этом рассказал председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

"Я выразил свою поддержку изменений в Основной закон страны на избирательном участке села Лесное Юргинского района. Голосующих обеспечивают одноразовой маской и перчатками, измеряют температуру, вместе с бюллетенем выдают авторучку", - поделился впечатлениями Есенгалий Ибраев.

Удобно, что голосование будет проходить в течение недели, отметил председатель национально-культурной автономии казахов. Это позволит избежать большого скопления людей на участках. Каждый сможет найти удобное свободное время, чтобы отдать свой голос.

"Считаю важным прийти на избирательный участок, принять участие в историческом для нашей страны событии, проявить ответственность, сделать осознанный выбор за наше будущее", - подчеркнул Есенгалий Ибраев.

Евгений Бабенко

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# голосование , Есенгалий Ибраев , поправки в Конституцию

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