Есенгалий Ибраев: голосовать - безопасно
Работа избирательных участков организована с учетом санитарных требований. Об этом рассказал председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.
"Я выразил свою поддержку изменений в Основной закон страны на избирательном участке села Лесное Юргинского района. Голосующих обеспечивают одноразовой маской и перчатками, измеряют температуру, вместе с бюллетенем выдают авторучку", - поделился впечатлениями Есенгалий Ибраев.
Удобно, что голосование будет проходить в течение недели, отметил председатель национально-культурной автономии казахов. Это позволит избежать большого скопления людей на участках. Каждый сможет найти удобное свободное время, чтобы отдать свой голос.
"Считаю важным прийти на избирательный участок, принять участие в историческом для нашей страны событии, проявить ответственность, сделать осознанный выбор за наше будущее", - подчеркнул Есенгалий Ибраев.
Евгений Бабенко