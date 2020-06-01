В Тюменской области открылись участки для голосования по Конституции

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

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Участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Тюменской области, избиратели смогут отдать свой голос на 1 тыс. 97 участках, из них 1 тыс. 88 - постоянные, и девять - временные.

Участки будут работать каждый день до 1 июля включительно без выходных с 8 до 20 часов.

В регионе предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности на участках в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и бесконтактному голосованию на дому.

Если у жителей региона возникли вопросы по поводу голосования и его организации, работают горячая линия облизбиркома (42-67-72) и горячая линия Центризбиркома РФ (8-800-200-00-20).

Помимо этого, есть электронный поисковик мой участок.рф, где по адресу можно определить свой участок для голосования. Задать вопросы по поправкам в Основной документ страны можно и в региональном штабе по наблюдению за проведением общероссийского голосования по телефону: 8 (3452) 39-01-07.