Раиса Куликова: поправки в Конституцию закрепят доступность медицинской помощи

Раиса Куликова | Фото: tyumen.er.ru Раиса Куликова | Фото: tyumen.er.ru

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Председатель правления ассоциации медицинских сестер Тюменской области Раиса Куликова проголосовала по поправкам.

Она особо отметила поправки, касающиеся сферы здравоохранения.

"В Тюменской области здравоохранение организовано на высоком уровне. Это доказывает и тот факт, что сейчас, в период пандемии, у нас в регионе нет потерь среди медицинских работников. Что касается доступности и качества медицинской помощи – очень важно их обеспечить во всех уголках нашей страны, чтобы людям не приходилось ездить на лечение в другие регионы", - сказала председатель правления региональной ассоциации медицинских сестер.

Раиса Куликова также назвала важной поддержку добровольчества: "В моем детстве существовало тимуровское движение. Благодаря этому мы, дети, всегда стремились помогать старшим. И если сейчас волонтерское движение будут поддерживать на государственном уровне, это можно только приветствовать".

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня и продлится до 1 июля включительно. В Тюменской области работает 1 тыс. 97 избирательных участков, из них 1 тыс. 88 – постоянные, они открыты с 8 до 20 часов.