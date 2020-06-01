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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Поправки в Конституцию гарантируют социальные права граждан, считает Кашкарова

Политика, 10:03 27 июня 2020

tyumen.er.ru | Фото: tyumen.er.ru

Далее в сюжете Александр Моор принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова приняла участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Она считает, что поправки в Основной закон страны носят стратегический характер, ведь они обеспечивают те социальные нормы, в которых страна будет жить в будущем.

"Внесенные поправки гарантируют социальные права — это касается и индексации пенсий, и адресных социальных выплат, и поддержки семьи и детей. Они гарантируют, что государство будет помогать всесторонне развивать ребенка", — пояснила Елена Кашкарова.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня и продлится до 1 июля. Тюменцы смогут отдать свой голос на 1 тыс. 97 участках, из них 1 тыс. 88 - постоянные, и девять - временные. Участки будут работать каждый день до 1 июля включительно без выходных с 8 до 20 часов.

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# Елена Кашкарова , облдума , поправки в Конституцию

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