Геннадий Чеботарев: голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит без нарушений

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит без нарушений.

Об этом сообщил председатель региональной Общественной палаты Геннадий Чеботарев.

"Третий день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ стартовал 27 июня. За ходом голосования, работой участков в Тюменской области следят более 6 тыс. наблюдателей. В минувшие два дня они не зафиксировали нарушений", - рассказал он.

За все время голосования в Штаб общественных наблюдателей поступило более сотни звонков от граждан. В основном тюменцев интересует информация о местах голосования и о том, как можно проголосовать, не выходя из дома.

В штабе работают квалифицированные специалисты в области конституционного и избирательного права. Они выезжают на участки для голосования, чтобы проконтролировать соблюдение противоэпидемических мер и рекомендаций ЦИК.

"Наши общественные наблюдатели оперативно связываются со штабом. При необходимости мы можем направить мобильные группы на участок при возникновении спорных ситуаций и инцидентов. Тесная связь поддерживается с областной избирательной комиссией, со штабами в районах. Надеюсь, что и в дальнейшем голосование будет проходить в соответствии с законом", - подчеркнул Геннадий Чеботарев.

Председатель Общественной палаты призвал молодых жителей региона прийти на участки и выразить свое мнение по поправкам в Конституцию.

"Сегодня День молодежи. И было бы символично, если бы молодые люди, имеющие право голоса, кому уже исполнилось 18 лет, в этот день приняли участие в историческом голосовании. Думаю, что это будет памятно для них на многие годы", — отметил Геннадий Чеботарев.