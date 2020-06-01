Михаил Мельцер: на участках для голосования создана доброжелательная обстановка

| фото Валерия Бычкова, "Тюменская область сегодня" | фото Валерия Бычкова, "Тюменская область сегодня"

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Работающие в будни горожане в выходной день приходят на участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Обстановка на участках доброжелательная, члены избирательной комиссии работают грамотно, весь процесс прозрачен и понятен.

Об этом нам рассказал председатель Совета Тюменского регионального общественного движения "Альянс социально ориентированных НКО" Михаил Мельцер. Он отметил большое количество молодежи, которая не осталась в стороне и активно выражает свою гражданскую позицию, пишет "Тюменская область сегодня".

"Так как я занимаюсь общественной работой, то большая часть моих знакомых – участники различных социальных проектов, благотворительных и прочих организаций, люди активные, и участие в таком волеизъявлении для них является внутренней необходимостью. Кроме того, целый ряд поправок интересует нас как общественников – это и закрепление волонтерства как понятия, и то, что государство будет поддерживать некоммерческий сектор. Если поправки будут приняты, мы будем опираться на Конституцию в своей работе", - подчеркнул он.

Поправки в основной закон страны касаются многих сфер жизнедеятельности. Но социальный блок – самый обсуждаемый и востребованный. В первую очередь это касается социальных гарантий, которые будут конституционно закреплены.

"Федеральные законы, где закреплены социальные гарантии, достаточно легко поменять: изменилась ситуация – была поддержка в федеральном законе, и вот ее уже нет. А на уровне Конституции это закреплено твердо, железно. И поскольку у нас много благополучателей, мы заинтересованы в том, чтобы они чувствовали себя безопасно и спокойно", - сказал Михаил Мельцер.

Он также поделился личным отношением к сегодняшнему событию, так как считает его действительно знаковым в своей жизни.

"Меня всегда огорчало, что в силу возраста я не мог в свое время принять участие в голосовании по принятию первой нашей Конституции РФ. Теперь я с гордостью могу говорить, что имею отношение к основному закону нашей страны. Да, я выразил свою точку зрения. Я не просто гражданин, я гражданин, поучаствовавший в создании матрицы, по которой мы будем жить дальше", - сказал он.