Девяностопятилетняя тюменка проголосовала по поправкам в Конституцию на дому

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Бабушка 95 лет обратилась в участковую избирательную комиссию № 2114 с просьбой приехать к ней, чтобы проголосовать на дому.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала председатель участковой избирательной комиссии № 2114 Лариса Кокшарова.

"Сегодня к вечеру ждем наплыва, потому что выходной день. На нашем участке для голосования много молодежи. Многие приходят семьями, парами. Есть и люди старшего возраста. Вчера было тринадцать выездов на дом, в основном это поколение 1930 года рождения, очень хотела проголосовать бабушка 1925 года, мы, конечно, предоставили ей эту возможность, с соблюдением всех эпидемиологических мер", - отметила председатель УИК.

Она добавила, что участок укомплектован всеми необходимыми защитными средствами, в ходе голосования соблюдаются установленные меры предосторожности.

Тюменец Алексей Ли с супругой пришел на участок для голосования заранее, потому что позже у него не будет времени.

"Считаю, что каждый, вне зависимости от варианта ответа, должен проголосовать – выполнить свой гражданский долг и определить свое будущее и будущее своей страны", - подчеркнул мужчина.

Инна Кондрашкина