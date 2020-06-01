Тюменцы активно участвуют в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

| фото Валерия Бычкова, "Тюменская область сегодня" | фото Валерия Бычкова, "Тюменская область сегодня"

Далее в сюжете В голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие более 237 тысяч тюменцев

Тюменцы третий день подряд активно идут на участки для голосования, чтобы выразить свою позицию по поправкам в Конституцию РФ. Среди тех, кто выразил свою позицию, активная тюменка, многодетная мама, председатель автономной некоммерческой организации Центр поддержки семей "Помощь рядом" Татьяна Филина, пишет "Тюменская область сегодня".

"Я сама работаю в избирательной комиссии и сегодня у меня выходной. Если бы я не была задействована в этом процессе, то сказала бы, что никто не пойдет на голосование. После двухдневного дежурства на участке с восьми утра до восьми вечера, замечу, что тюменцы активно идут голосовать. Они делают это не по принуждению и в хорошем настроении, и я сама на позитиве", - сказала Татьяна Ивановна.

Активистка проголосовала на участке № 1941 в поселке Московский. Она отметила, что особо близка ей тема НКО и волонтеров. "Выделяю ценность семьи, так как я работаю семьями. Поправка очень важная. Я хочу, чтобы мои дети знали и уважали старшее поколение", - добавила она.

Татьяна Филина рассказала, что на каждого голосующего выдается индивидуальный набор: шариковая ручка, перчатки и маска, после использования которого они могут забрать его себе на память или выбросить. На участках стоят антисептики. Обеззараживающие средства есть на столах у членов избиркома и на входе.

Добавим, что две дочери Татьяны уже взрослые и они также успели выразить свою гражданскую позицию по поправкам в Конституцию РФ.