В голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие более 237 тысяч тюменцев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области продолжается общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. По итогам на 26 июня, в нем приняли участие 237 тыс. 666 человек, или 21,13 % от общего числа голосующих.

Об этом рассказал председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин. По его словам, 1 тыс. 097 участков для голосования в регионе работают в штатном режиме.

Продолжается голосование в труднодоступных и отдаленных местностях. Там свои голоса отдали 627 человек. Для организации голосования используется не только автомобильный транспорт, вездеходы, но и авиация.

"Голосование идет достаточно активно, на участках усилился общественный контроль. Работают 2 тысячи 857 наблюдателей, представители 31 СМИ освещают это важное общественно-политическое событие. Как и раньше, помогают нам 450 волонтеров Конституции", - сообщил Игорь Халин.

Каких-либо жалоб, заявлений в Избирательную комиссию Тюменской области и нижестоящие избирательные комиссии не поступало. Нарушений в процессе голосования не выявлено, подчеркнул председатель регионального Избиркома.

"На улице прекрасная погода и я приглашаю жителей региона прийти на участки для голосования и принять участие в этом важном историческом общественно-политическом мероприятии. Участки для голосования работают до 20 часов местного времени", - добавил Игорь Халин.