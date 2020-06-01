Жители Голышмановского городского округа принимают активное участие в голосовании

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Жители Голышмановского городского округа проявляют хорошую активность на общероссийском голосовании по вопросу одобрения поправок к Конституции, заявили в территориальной избирательной комиссии муниципалитета.

Работающие граждане в первый же выходной день поспешили на участки для голосования, чтобы высказать свое мнение.

"Подвигло чувство ответственности, поэтому пришла проголосовать пораньше, - пояснила жительница поселка Голышманово Юлия Ясинецкая. – Считаю, что каждый должен выбрать удобное для себя время и выразить свою позицию. Кроме того, такая продолжительная кампания позволяет не создавать скопления людей на участках, а значит соблюдать все санитарные требования".

Помогают в проведении общероссийского голосования волонтеры Конституции. Так на участке в первой школе поселка Голышманово Кирилл Носов встречает всех голосующих.

"Люди относятся с пониманием к принятым на голосовании правилам безопасности. Кроме выдачи средств индивидуальной защиты гражданам я занимаюсь обработкой помещения. То есть специальными средствами дезинфицирую столы, дверные ручки и другие поверхности, с которыми контактируют граждане", - поделился Кирилл Носов.

За ходом голосования на каждом участке следят наблюдатели.

"Замечаний или возмущений по поводу процедуры голосования со стороны граждан нет, - отметил общественный наблюдатель Алексей Кашкаров. – Для голосующих созданы все условия: каждому выдаются одноразовые перчатки, маска, индивидуальная ручка. В помещение люди допускаются только после дезинфекции рук и бесконтактной проверки температуры тела. Идеальная организация, никакого скопления людей на участке нет. По моим наблюдениям, одновременно в помещении находилось максимум три человека. И все они соблюдали предписанную дистанцию и использовали средства индивидуальной защиты".

Ежедневно члены участковых избирательных комиссий выезжают к гражданам старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Им рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, поэтому большинство из них голосуют на дому.

"И на участке и на выезде нарушений не замечено, люди активно голосуют и, что самое главное, делают это с хорошим настроением, - поделилась общественный наблюдатель Наталья Землянкина. – Наблюдая за работой членов комиссии могу отметить, что никто не убеждает граждан в принятии решения и тем более не принуждает принять участие в голосовании".

Влад Удилов