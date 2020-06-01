Фестиваль национальных игр "Единство наций" пройдет в Тюмени в сентябре

| Фото: с личной страницы Муниса Мустафаева во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Муниса Мустафаева во ВКонтакте

Фестиваль национальных игр "Единство наций" пройдет в Тюмени, в сквере Александра Моисеенко в сентябре. Более 20 диаспор города представят свои национальные игры.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил специалист по работе с молодежью Центра внешкольной работы "Дзержинец", автор проекта проведения первого фестиваля национальных игр Мунис Мустафаев.

По итогам первого конкурса 2020 года Фонд президентских грантов признал тюменский проект "Фестиваль национальных игр "Единство наций" победителем. На его реализацию направлено 497 тыс. рублей, еще 300,5 тыс. рублей вложат организаторы.

"О необходимости развивать национальные и неолимпийские виды спорта было заявлено Владимиром Путиным в 2016 году на Фестивале национальных видов спорта, - говорит Мунис Мустафаев. - Фестиваль национальных игр "Единство наций" воплощает в себе идею объединения людей разных национальных культур с помощью привлечения к спорту. В ходе проведения проекта будут проведены игры, турниры: городки, перетягивание каната, армрестлинг, дартс, стрельба из лука, мас рестлинг, бои на подушках".

Фестиваль национальных игр откроет турнир по борьбе на поясах, а итогом фестиваля станет турнир по мини-футболу среди общественных национальных организаций.

20 национальных диаспор, 50 команд, более 100 волонтеров разных национальностей поборются между собой и создадут площадку межкультурного диалога.

"Объединение представителей разных этносов, проживающих в городе, через национальные виды спорта будет способствовать воспитанию молодого поколения через особенности языка, культуры, традиций и нравов. Наш проект активизирует работу по укреплению межнациональных связей и поспособствует развитию интереса всех слоев общества к социально-творческой деятельности, как средству их самовыражения и реализации", - уверен Мунис Мустафаев.

Анжела Лебедева