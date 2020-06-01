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Представители Росгвардии поздравили студентов с Днем молодежи

Общество, 16:07 27 июня 2020

Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Представители Управления Росгвардии по Тюменской области встретились со студентами региональных высших учебных заведений и поблагодарили их за активное взаимодействие в реализации совместных военно-патриотических проектов и ведомственных акций, сообщает Управление Росгвардии по Тюменской области.

В День молодежи, который отмечается в этом году 27 июня, лейтенант Людмила Попова вручила молодым активистам благодарственные письма от имени начальника Управления Росгвардии по Тюменской области полковника полиции Евгения Симакова, поздравила их с Днем молодежи, пожелала всего самого наилучшего и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.

В рамках Года памяти и славы офицеры территориального управления Росгвардии вместе со студентами Тюменского государственного института культуры Мариусом Злуникиным и Сабиной Галеевой создали виртуальную выставку "Дорога к Победе"". Онлайн-проект размещен на всех сайтах учреждений образования Тюменской области и на информационных площадках в сети Интернет.

Кроме того, студентка Тюменского государственного университета Алена Токарчук активно участвовала в организации и информационном сопровождении региональных и всероссийских ведомственных акций "Парад у дома ветерана", "Георгиевская ленточка", "В память о службе в Росгвардии", "Будущее России", "От сердца к сердцу".

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# День молодежи , Росгвардия

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