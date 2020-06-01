Антон Клецко: с принятием поправок страна станет более сильной, а мы уверенее

| фото Валерия Бычкова, "Тюменская область сегодня" | фото Валерия Бычкова, "Тюменская область сегодня"

Тюменцы продолжают идти на избирательные участки, где голосуют по принятию поправок в Конституцию РФ. На участке №2949 в шестом микрорайоне Тюмени свою гражданскую позицию проявил президент Военно-патриотического клуба "Квазар" Антон Клецко, пишет "Тюменская область сегодня".

"Проголосовал за принятие поправок, потому что все нормы, которые предлагаются в основном законе страны, важны. Они затрагивают большой спектр вопросов, в которых каждый россиянин может найти что-то для себя. Лично для меня важны поправки, которые касаются территориальной целостности нашей страны. Еще отмечу защиту исторической памяти и, соответственно, нельзя забывать о социальной защите граждан. В период пандемии коронавируса мы все увидели насколько государство заботится о гражданах", - сказал тюменец.

По его мнению, если рассматривать все поправки, то на это уйдет очень много времени.

"Я искренне не понимаю тех людей, которые не идут голосовать, не желают высказать свою гражданскую позицию на жизнь в стране. Если человек считает себя гражданином и патриотом, то он должен прийти и сделать свой выбор на голосовании. Уверен, что с принятием поправок страна станет более сильной, а мы более уверенными", - добавил он.

Антон Клецко отметил, что очередей на избирательных участках нет, все размеренно. Все в рамках прописанного регламента. Гражданин приходит на участок, там его встречают председатель участка.

"Мне обрызгали руки антисептиком, если голосующий пришел без маски, то на участке выдают средства защиты: одноразовые маски и перчатки. На руки выдается бюллетень, ручка, а паспорт смотрят на расстоянии", - поделился он впечатлениями. Родители Антона Клецко проголосовали в числе первых.

Для тех, у кого есть вопросы по поводу голосования, работают горячая линия облизбиркома (42-67-72) и горячая линия Центризбиркома РФ (8-800-200-00-20). На сайте мой участок.рф можно узнать, где расположен ваш участок для голосования.