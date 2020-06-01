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Тюменские судостроители передали ямальцам новое судно

Общество, 12:51 28 июня 2020

www.yanao.ru

Новое несамоходное рефрижераторное судно "Тазовчанка" было построено в Тюмени по заказу ЯНАО. Ходовые испытания прошли в Салехарде.

Новое судно способно работать в самых суровых условиях.

Пароход "Тазовчанка" не единственная работа тюменских судостроителей. По заказу Ямальского автономного округа уже были построены два судна на воздушной подушке. Они вмещали 22 пассажира или более двух тонн груза. Эксплуатировать тюменские судна можно круглый год в светлое время суток при температуре от минус 40 до плюс 30 градусов. Скорость ветра должна быть до 12 метров в секунду, сообщает "Тюменская область сегодня".

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