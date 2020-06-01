Три светофора отключат в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В связи с плановыми работами три светофора отключат в Тюмени 28 июня, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

С 8 часов до 17 часов отключен светофор на пересечении улиц Космодемьянской и Ленинградской.

С 9 часов до 13 часов будет выключен светофор на ул. Мельникайте в районе гипермаркета "Южный".

С 8 часов до 18 часов - на ул. Авторемонтной в районе дома № 17 и ТЭМЗ.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону "Тюменьгортранс" 68-84-35 или на сайте.