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Три светофора отключат в Тюмени

Общество, 11:47 28 июня 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В связи с плановыми работами три светофора отключат в Тюмени 28 июня, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

С 8 часов до 17 часов отключен светофор на пересечении улиц Космодемьянской и Ленинградской.

С 9 часов до 13 часов будет выключен светофор на ул. Мельникайте в районе гипермаркета "Южный".

С 8 часов до 18 часов - на ул. Авторемонтной в районе дома № 17 и ТЭМЗ.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону "Тюменьгортранс" 68-84-35 или на сайте.

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# отключение светофоров , Тюменьгортранс

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