Три светофора отключат в Тюмени
В связи с плановыми работами три светофора отключат в Тюмени 28 июня, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".
С 8 часов до 17 часов отключен светофор на пересечении улиц Космодемьянской и Ленинградской.
С 9 часов до 13 часов будет выключен светофор на ул. Мельникайте в районе гипермаркета "Южный".
С 8 часов до 18 часов - на ул. Авторемонтной в районе дома № 17 и ТЭМЗ.
Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону "Тюменьгортранс" 68-84-35 или на сайте.