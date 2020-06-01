Женщина-космонавт "Роскосмоса" отправится на МКС

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Единственная женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса" Анна Кикина отправится на МКС в 2022 году, сообщает РИА Новости.

Анна Кикина - единственная женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса" с сентября 2016 года. В ноябре 2017 года она в качестве бортинженера принимала участие в международном изоляционном эксперименте SIRIUS, имитирующем полет к Луне.

Напомним, до этого на околоземной орбите побывали четыре советские и российские женщины-космонавта: Валентина Терешкова в 1963 году, Светлана Савицкая в 1982 и 1984 годах, Елена Кондакова в 1994, 1995 и 1997 годах и Елена Серова в 2014 году.