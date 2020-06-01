С наступлением июля в Тюмень вернется тепло

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Теплая и солнечная погода вернется в Тюмень с наступлением июля. По данным центра Фобос, новая неделя в регионе стартует прохладной и дождливой погодой – в полуденные часы только плюс 15. Но затем дождевые облака рассеются и солнце прогреет воздух до 24 градусов.

29 июня в областном центре ожидается до плюс 15 градусов, день будет дождливым. На 30 июня синоптики также прогнозируют осадки и до плюс 16 градусов тепла.

1 июля дожди прекратятся и потеплеет до плюс 19 градусов. 2 июля будет солнечным днем, столбики термометров поднимутся до плюс 22. Еще теплее станет 3 июля – воздух прогреется до 24 градусов выше ноля.

В выходные дни, 4 и 5 июля, дневная температура воздуха достигнет плюс 23 градусов. В субботу синоптики не исключают вероятность дождя.

Любовь Голышева