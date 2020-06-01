  • 29 июня 202029.06.2020понедельник
  • USD69,1284
    EUR77,5413
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер юго-западный

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

С наступлением июля в Тюмень вернется тепло

Общество, 10:45 29 июня 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Теплая и солнечная погода вернется в Тюмень с наступлением июля. По данным центра Фобос, новая неделя в регионе стартует прохладной и дождливой погодой – в полуденные часы только плюс 15. Но затем дождевые облака рассеются и солнце прогреет воздух до 24 градусов.

29 июня в областном центре ожидается до плюс 15 градусов, день будет дождливым. На 30 июня синоптики также прогнозируют осадки и до плюс 16 градусов тепла.

1 июля дожди прекратятся и потеплеет до плюс 19 градусов. 2 июля будет солнечным днем, столбики термометров поднимутся до плюс 22. Еще теплее станет 3 июля – воздух прогреется до 24 градусов выше ноля.

В выходные дни, 4 и 5 июля, дневная температура воздуха достигнет плюс 23 градусов. В субботу синоптики не исключают вероятность дождя.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# погода , погода в Тюмени

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:35 29.06.2020Где и как тюменцы могут получить помощь общественников во время режима повышенной готовности
12:24 29.06.2020Владимир Ульянов считает голосование по поправкам значимым для будущего России
12:13 29.06.2020Преподаватели ДШИ Голышманово дают концерты на площадках фестиваля "Время Побед"
11:18 29.06.2020Тюменская семья с одним ребенком может накопить на двухкомнатную квартиру за три года