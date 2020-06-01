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Воспитанник тюменского хоккея Данил Ляпустин вернулся в родной город

Спорт, 12:02 29 июня 2020

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Воспитанник тюменского хоккея Данил Ляпустин подписал контракт с ХК "Рубин", сообщает пресс-служба клуба.

Вторую половину прошлого сезона 18-летний нападающий провел в Казахстане, играя за молодежную команду "Горняка" из Рудного. В 13 матчах Ляпустин набрал 15 очков по системе "гол+пас" (11+4). С 2018 года форвард выступал в чемпионате МХЛ за "Тюменский Легион".

"Казахстанский хоккей отличается высокой плотностью. На льду много борьбы, никто не прокатывается мимо тебя. Выступая в Казахстане, получил бесценный опыт, потому что мне давали много игрового времени. Тренеры доверяли, а я делал все, чтобы их не подвести. Не планировал оставаться в Казахстане долго, хотелось играть в родном городе, поэтому ждал возвращения", - отметил Данил Ляпустин.

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# ХК Рубин , хоккей

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