Более девяноста километров дорог отремонтируют в Тюменском районе

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

92,4 километра отремонтируют в Тюменском районе в 2020 году, из них по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - 74,6 километра, это 164 улицы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По информации департамента имущественных отношений и градостроительства администрации Тюменского района, уже завершены работы на 57 улицах, ведутся работы на 14. Большой объем ремонта проведут в Богандинском, Винзилинском, Каскаринском, Кулаковском, Московском, Переваловском, Успенском, Червишевском и Чикчинском муниципальных образованиях.

Продолжаются работы по строительству тротуаров. В 2020 году по плану их будет построено 68 км в семи муниципалитетах. Сейчас обустройство идет в Московском, Червишевском сельских поселениях, в с. Созоново. В начале июля работы начнутся в Ембаевском и Успенском поселениях. Параллельно ведется разработка проектной документации на строительство тротуаров общей протяженностью 94,8 км в сельских поселениях Каскаринском, Московском, Богандинском, Муллашинском, Мальковском, Ембаевском, Кулаковском, Каменском, Наримановском, Горьковском, Переваловском, Онохинском муниципалитетах, пос. Андреевский.

Ремонт автомобильных дорог находится на постоянном контроле главы района Светланы Ивановой. Она попросила "Службу заказчика" при взаимодействии с дорожниками обращать внимание не только на соблюдение сроков ремонта и строительства, но и на качество выполненных работ. Общественная палата Тюменского района планирует выезжать в муниципалитеты, чтобы оценить качество дорожного ремонта. Такой общественный контроль стимулирует строителей ответственно относиться к исполнению контракта.