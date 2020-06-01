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Памятник царской семье открыли в Тюмени

Общество, 17:21 29 июня 2020

Тобольская митрополия | Фото: Тобольская митрополия

Памятник царской семье на набережной Туры вблизи Богородице-Рождественского Ильинского женского монастыря открыл митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий 25 июня, сообщает Тобольская митрополия.

Многие годы рядом с монастырем были речная пристань и железнодорожная станция "Тура", куда в августе 1917 года доставили поездом из Санкт-Петербурга ссыльную Временным правительством семью императора Николая II. С этого места царскую семью отправили по реке на пароходе "Русь" в Тобольск, о чем император Николай II сделал запись в своем дневнике.

Макет памятника разработан академией известного художника Ильи Глазунова, а сам памятник выполнен ведущим скульптором академии - Ириной Макаровой в мастерской "ЛитАрт" в Жуковском Московской области.

При создании памятника содействие и материальная поддержка были оказаны прихожанами храмов всей России, а также руководством Всемирного русского народного собора, руководством общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел", руководством Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, благотворительным фондом свт. Василия Великого и компанией "СИБУР".

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# Николай II , Тобольская митрополия

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