Тюменские волонтеры в сфере культуры могут выиграть грант

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Жителей Тюменской области приглашают поучаствовать во Всероссийском конкурсе волонтерских центров в сфере культуры. Побороться за победу могут некоммерческие и образовательные организации, ведущие деятельность в сфере культуры, а также учреждения культуры, в которых созданы волонтерские центры, сообщает Росмолодежь.

Прием заявок уже стартовал и продлится до 26 июля. Ознакомиться с положением о конкурсе и подать заявку можно на единой информационной системе Dobro.ru. Призовой фонд конкурса составит 1 млн рублей.

Участники заочного этапа должны разработать концепции развития волонтерских центров на 2020 год и провести информационную кампанию по продвижению идей и ценностей волонтерства в сфере культуры в своем регионе. В рамках очного этапа экспертная комиссия определит 10 победителей, которые получат денежные призы на развитие волонтерских центров в размере 100 тыс. рублей каждый.

Как отметила заместитель министра культуры Ольга Ярилова, организаторы конкурса планируют поддержать учреждения, которые на постоянной основе работают с волонтерами и привлекают их не только к проводимым мероприятиям, но и повседневной деятельности учреждений культуры.

"Добровольцы волонтерских центров работают с архивами, экспонатами и реализуют разнообразные социокультурные проекты. Уверена, что данный конкурс поможет не только вовлечь в добровольчество в сфере культуры многих жителей страны, но и реализовать многие полезные инициативы", – сказала она.

Всероссийский конкурс волонтерских центров в сфере культуры проводится в рамках реализации программы "Волонтеры культуры" нацпроекта "Культура" впервые. Всего до 2024 года в программе "Волонтеры культуры" примут участие более 100 тыс. добровольцев.