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В Тюмени задержали задолжавшего по штрафам водителя

Общество, 17:32 29 июня 2020

fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Водителя, не оплачивающего штрафы за нарушения правил дорожного движения, задержали сотрудники ГИБДД совместно с судебными приставами, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Владелец автомобиля Toyota Cresta на оплатил 20 административных штрафов на общую сумму 21 тыс. рублей. В ходе проверки было установлено, что тюменец приобрел данный автомобиль в Барнауле. Бывший владелец, имея долги физическому лицу в сумме 240 тыс. рублей, продал арестованное в счет долга имущество. Тюменец не переоформляя транспортное средство на свое имя, ездил по городу, нарушая ПДД.

Автомобиль арестован и помещен на штрафстоянку до выяснения дополнительных обстоятельств.

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# долги , судебные приставы , штрафы

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