В Калининском округе Тюмени установили детскую и спортивную площадки

| Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Обустройство детской площадки в районе дома № 11 по ул. Анатолия Малова в Калининском округа завершилось в Тюмени, сообщает администрация города.

Общественная территория в районе Учхоза со временем стала неприглядной. Жители обратились к депутату Тюменской городской думы Алексею Рагозину с просьбой облагородить площадку. Он откликнулся. Специалисты управы Калининского округа выделили для нее турниковый комплекс. Жители получили место отдыха и оздоровления.

Алексей Рагозин и заместитель руководителя управы КАО Олег Савчук оценили итоги работы и побеседовали с местными жителями. Площадка востребована: здесь гуляют родители с детьми, на турнике подтягиваются и демонстрируют трюки подростки. Вика Пацкова и ее друзья стали фанатами воркаута, теперь им есть, где тренироваться.

"Решение привести территорию в порядок было принято совместно с управой Калининского административного округа. Мы восстановили на заводе "Тюменьремдормаш" демонтированный управой турниковый комплекс, установили его. Реконструировали песочницу, завезли песок, изготовили на заводе новую карусель и скамейки, установили урны. Теперь надеемся, что люди будут отдыхать на новой площадке, бережно к ней относиться", – сказал депутат Тюменской городской думы, Алексей Рагозин.