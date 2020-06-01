Русскую избу под открытым небом создали в сквере Упоровского района

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Русскую избу под открытым небом организовали жители Буньково Упоровского района, создавая сквер Дружбы.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" глава поселения Елена Шумайлова, весной 2019 года буньковцы разобрали бесхозный сгоревший дом и очистили прилегающую территорию от кустарника, чтобы организовать здесь место для отдыха.

"Когда во время субботников выбрасывали мебель, как-то сама собой родилась идея использовать ее. Уже вскоре собрали целую коллекцию, различные предметы обихода, утварь приносили жители, собирали по другим заброшенным домовладениям. Сейчас в своеобразном музее старинных вещей стоят буфет, кровать, чемоданы, стол, бочки, ухваты, чугунки", - рассказала глава администрации.

Сейчас работы по благоустройству продолжаются. Весной в будущем сквере появились первые клумбы, ухаживают за цветами и территорией сами буньковцы, жители соседних домов, Людмила Черепанова, семья Бызовых, представители совета ветеранов. Участвуют в общем деле по созданию зоны отдыха и местные народные умельцы. Виталий Подобных и Татьяна Попова готовят оригинальные скульптуры из дерева и бетона, которые украсят сквер в июле.

Ирина Кургузова