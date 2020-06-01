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Творческим тюменцам на онлайн-конференции расскажут, как стать популярным писателем

Общество, 14:32 30 июня 2020

eksmo.ru/ | Фото: eksmo.ru/

Издательство "Эксмо" приглашает будущих авторов принять участие в большой онлайн-конференции. Она пройдет 2 июля с 10 до 15 часов по московскому времени на платформе Zoom.

Участники узнают, как начать издаваться и быть в тренде, услышат реальные кейсы популярных авторов и советы редакторов. На конференции обсудят, на чем строится российский книжный рынок, какие рукописи интересуют издателей, как они рассматриваются и оцениваются, как общаться с читательской аудиторией, а также лайфхаки для начинающих авторов: путь от идеи до презентации бестселлера.

В конференции примут участие генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев, директор по развитию издательства "Эксмо" Татьяна Емельянова, шеф-редактор Like Book Алина Зальнова, руководитель группы современной российской прозы Юлия Селиванова, руководитель группы литературы по саморазвитию и коммуникациям Любовь Романова, руководитель импринта young-adult литературы Freedom Дарья Кузнецова.

Участие бесплатное, необходимо зарегистрировать по ссылке. Возрастное ограничение: 18+.

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# издательство , интернет-конференция , книги , молодые писатели

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