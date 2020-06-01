Юные тюменцы выступят на международном Грушинском фестивале

| Фото: группа "Музыкальная студия "Интервал" ВКонтакте | Фото: группа "Музыкальная студия "Интервал" ВКонтакте

Воспитанники музыкальной студии "Интервал" Дворца творчества и спорта "Пионер" из Тюмени станут участниками интерактивного международного фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина. Мероприятие в 2020 году пройдет в онлайн-формате со 2 по 5 июля. На конкурс юные тюменцы записали и отправили несколько видео-заявок.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" руководитель студии Наталья Курапова, участие в фестивале в этом году примут три коллектива – "MEGADETство", "ДаМы" и "Краски лета".

"Наша студия является постоянным участником Грушинского фестиваля с 2001 года. Но в этом году из-за пандемии поездку на живописный берег Волги пришлось отменить. Ребята сначала расстроились, но когда возник вопрос об участи в онлайн-формате, все откликнулись и с удовольствием записали песни", - рассказала Наталья Курапова.

Каждый из коллективов представил по две видео-заявки. Среди песен, которые отправили юные тюменские исполнители - "Вратарь" на стихи Олега Дмитриева, "Зеленая карета" Александра Суханова, "Вальс на плоскости" Александра Розенбаума, "Не спи в такую ночь" Анатолия Киреева и другие. Ознакомиться с творчеством ребят можно в группе во ВКонтакте и по ссылке.

"Все ребята участвуют в Грушинском фестивале не в первый раз. Самому младшему участнику – 12 лет, это солист группы "MEGADETство" Семен Журавлев. Старшим ребятам из группы "Краски лета" от 18 до 22 лет. Репетировали и записывали песни они дома", - рассказала Наталья Курапова.

Поучаствуют тюменские коллективы и в работе площадки "Детская Республика", которая проходит каждый год на Грушинском фестивале, а также в онлайн-концертах.

Интерактивный международный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина в 2020 году будет посвящен 75-летию Великой Победы. К трансляциям фестиваля подключатся многие города, среди которых Тюмень, Самара, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Анадырь, Новосибирск, Пенза, Чебоксары, а также Нью-Йорк, Чикаго и Париж.

Оценивать работы участников будет компетентное жюри под председательством поэта и академика Александра Городницкого. 4 июля по итогам трех этапов конкурса жюри определит лауреатов Грушинского фестиваля-2020. Лучшие участники будут удостоены звания лауреатов и дипломантов и получат возможность выступить на гала-концерте перед огромной интернет-аудиторией. Трансляция концерта будет вестись на сайте www.grushinfestival.ru.

Любовь Голышева