Эльвира Нешатаева одержала победу в фотоконкурсе “Тюменский велобум”

| Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте (архив)

Эльвира Нешатаева стала победителем фотоконкурса “Тюменский велобум”. Она получит сертификат на фотосессию, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Под конкурсным постом в группе "Спорт Тюмени для всех" девушка разместила снимок трехлетнего сына Андрея на трехколесном велосипеде. "Это первый велосипед сына. Мы стараемся кататься практически каждый вечер, в зависимости от погоды. Самая дальняя велопрогулка для Андрея пока составляет километра два — от дома до магазина", — рассказала Эльвира Нешатаева.

Жительнице областной столицы досталась часовая летняя велосипедная фотосессия от призера федеральных и международных фотоконкурсов, фотографа с десятилетним стажем Натальи Горшковой.

Как отмечают в городском департаменте по спорту и молодежной политике, многие тюменцы подошли к конкурсу креативно. Так, Татьяна Павлова и Юлия Михайлова выложили фото с велотрюками. Дмитрий Иванов представил фото всей семьи на велосипедах. Валерий Федотов и Андрей Сидоров поделились кадрами, где они держат велосипеды над головами. Особенно отличился Дмитрий Иванов. Он выложил фото с велосипедом на диване с комментарием "Даже в изоляции мы не забывали про велотранспорт".