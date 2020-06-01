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Победители конкурса "Тюменский велобум" выиграют профессиональную фотосессию

Общество, 09:27 17 июня 2020

velo-tmn.ru | Фото: velo-tmn.ru

На фотоконкурс "Тюменский велобум" приглашает велосипедистов департамент по спорту и молодежной политике Тюмени. Он проводится в группе "Спорт Тюмени для всех", сообщает департамент.

Главный приз – часовая летняя велосипедная фотосессия от призера федеральных и международных фотоконкурсов, фотографа с десятилетним стажем Натальи Горшковой.

Для участия в розыгрыше необходимо до 30 июня выложить фотографию с велосипедом под конкурсным постом. Там же указаны все подробные условия акции. Возрастных ограничений нет.

Победителя определят с помощью приложения 30 июня.

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# велосипедисты , фотоконкурс

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