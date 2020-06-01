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Куклы расскажут детям любимые сказки в Инстаграме

Общество, 18:23 30 июня 2020

Скриншот Инстаграм-аккаунта Тюменского театра кукол | Фото: Скриншот Инстаграм-аккаунта Тюменского театра кукол

Около 50 сказок опубликовал Тюменский театр кукол в своем Инстаграме в рамках онлайн-проекта для юных зрителей, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Сказки, загадки, экскурсии по театру ждут ребят на официальной странице театра, пока эпидемиологическая обстановка в регионе не позволяет играть спектакли вживую.

Каждый вечер актеры читают сказки для детей, к просмотру доступно около полусотни произведений. Послушать перед сном добрые истории о Драконе, который не любил котлеты, курочке Рябе и других героях предлагают в разделе IGTV. Иногда к трансляции подключаются Дедушка и Бабушка из своей избушки в деревне Кукляево. За чашкой чая из настоящего самовара куклы с удовольствием рассказывают свои любимые сказки.

С 1 июля детей приглашают на утреннюю зарядку от Аленки.

Символ театра кукол Гаврилка-Говорилка в коротких роликах задает ребятам вопросы на смекалку, загадки и другие интересные задания.

Сыщик и его помощница крыса Лариса откроют секреты закулисья и расскажут обо всем, что скрыто от глаз обычного зрителя.

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# куклы , онлайн-трансляции , сказки , Тюменский кукольный театр

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