Житель Червишево задолжал за коммунальные услуги около четырехсот тысяч рублей

| Фото: ФССП России во "Вконтакте" | Фото: ФССП России во "Вконтакте"

Более 370 тыс. рублей долга за коммунальные услуги взыскали судебные приставы с жителя с. Червишево, сообщает УФССП России по Тюменской области.

36-летний мужчина, проживая в собственной квартире, накопил долг по платежам за газ, тепло и электроэнергию. Арбитражный суд обязал мужчину оплатить возникшую задолженность, но в добровольный срок оплата не поступила на счет теплоэнергетической компании.

Судебный пристав-исполнитель в ходе розыска обнаружил расчетный счет, на который поступили денежные средства. Вся необходимая сумма была списана взыскателю, а также назначен исполнительский сбор на общую сумму в 25 тыс. 950 рублей, который переведен в доход государства.