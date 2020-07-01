Андрей Павленко вернулся в ФК "Тюмень"

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" подписал контракт с полузащитником Андреем Павленко, сообщает пресс-служба клуба.

33-летний игрок первый официальный матч за "Тюмень" провел больше 10 лет назад. На следующий сезон Павленко ушел в ульяновскую "Волгу", затем вновь вернулся и опять покинул сибирский коллектив зимой 2017 года. К тому моменту на его счету были 188 матчей за "Тюмень" в ПФЛ и ФНЛ, в которых он стал автором 17 забитых мячей.

Прошлый сезон Андрей Павленко провел в "Чайке" из Песчанокопского. В этой команде ФНЛ уроженец Германии сыграл 20 матчей и отметился одним голом. Тот забитый мяч волгоградскому "Ротору" стал победным для его команды. Примечательно, что "Ротор" тогда тренировал нынешний наставник "Тюмени" Игорь Меньщиков.