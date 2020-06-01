В Тюмени открылась выставка, посвященная 90-летию Геннадия Богомякова

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах необходимо объявить и провести год или даже пятилетку Богомякова.

С таким предложением на открытии в областной думе выставки, посвященной 90-летию Геннадия Богомякова, 17 лет возглавлявшего большую Тюменскую область, выступил президент регионального благотворительного фонда "Ветеран нефтегазстроя" по Тюменской области Виталий Аксенов.

Настоящее и будущее этих трех регионов, Почетным гражданином которых является Геннадий Павлович Богомяков, во многом определялось в "эпоху Богомякова", которая занимает более длительный период, чем его служба на посту первого секретаря обкома КПСС. На выставке представлена машинописная копия аналитической записки Богомякова о необходимости развития геологоразведочных работ и нефтегазового производства в Западной Сибири, датированная августом 1964 года.

"Имя Богомякова, его дела как геолога, ученого, крупнейшего руководителя не должны быть забыты, - считает Виталий Аксенов. - Я надеюсь, что в ближайшее время, как только преодолеем коронавирус, будет принято решение трех губернаторов и в регионе появятся мемориальная доска на доме, где он жил, памятник, в северных городах, которые он закладывал, улицы имени Богомякова".

Когда в 1973 году Геннадий Богомяков стал первым секретарем Тюменского обкома КПСС, в области добывалось около 80 млн тонн нефти, а в 1987 году – более 400 млн тонн. Об этом не раз вспоминал президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, который в 1973-1978 годах был вторым секретарем Тюменского обкома КПСС.

"Наряду с нефтедобычей резкое развитие получила газовая промышленность, и не случайно сегодня Ямал обеспечивает почти 90 процентов российской газодобычи. Сегодня трудно представить, что было бы с нашей страной, если бы не было этого газа и нефти. Экономика нашей страны во многом держится за счет Тюменской области, ее богатств",- подчеркивал Геннадий Шмаль.

Сам Геннадий Павлович Богомяков одним из главных своих достижений считал не "большую нефть", а остановку проекта строительства гидроэлектростанции в Салехарде, которая затопила бы главные месторождения нефти и газа в Западной Сибири.

"Когда на Енисее и на Волге построили крупные гидроэлектростанции мощностью по 2 млн киловатт, Гидропроект, могучий тогда институт, решил, что надо создать еще более крупную станцию в районе Салехарда – до 5-7 млн киловатт установленной мощности, - вспоминал он. - Промышленный обком возглавил тогда Александр Константинович Протозанов, который решительно поддержал борьбу против этого строительства. Мы боролись целый год".

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, вспоминая времена Богомякова, подчеркнул, что это были годы больших свершений. "Это были годы интенсивного освоения нефтяных и газовых месторождений Ямала и Югры, - отметил он, - годы строительства новых городов и рабочих поселков, годы формирования нашей инфраструктуры, решения многих социальных задач".

Когда в конце 70-х, в первой половине 80-х, нефтяники и газовики боролись за то, чтобы добывать 1 млн тонн нефти и 1 млрд кубов газа ежедневно, была поставлена задача производить в Тюменской области 2 млн тонн хлеба. "Мы тогда занялись освоением целины и ввели в оборот 200 тысяч гектаров земли. Сеяли до 1 млн га зерновых. Два года по 2 млн тонн хлеба получали. Когда я уходил, в области было 963 тысячи голов крупнорогатого скота. Мы бурили 2 млн 800 тыс метров разведочных скважин, на каждую добытую тонну нефти – приращивали две тонны запаса, на каждый куб газа – добавляли 3 куба", - писал бывший руководитель Тюменской области.

Геннадий Павлович Богомяков – кандидат геолого-минералогических наук, трудовой путь начал инженером-гидрогеологом гидрогеологической экспедиции. Он – автор более 25 работ по гидрогеологии, геологии и нефтегазоносности Западной Сибири. За открытие уникальных газовых месторождений на Севере, удостоен Ленинской премии (1970). Под его руководством возводился крупнейший в стране нефтегазодобывающий и электроэнергетический комплекс, созданы промыслы и электроэнергетические мощности, дававшие в год свыше 400 млн тонн нефти, более 500 млрд кубометров газа и свыше 6 млн кВт.ч электроэнергии.

За трудовые достижения Геннадий Павлович Богомяков награжден орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, Ленина и несколькими медалями. Отмечен знаком "Почётный разведчик недр". Удостоен званий "Почетный работник газовой промышленности", "Почетный нефтяник", "Почетный работник Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности".

Геннадий Павлович Богомяков родился 30 июня 1930 года в городе Тайга Кемеровской области. С 1952 года работал в геологических организациях Западной Сибири. Один из создателей западносибирского нефтегазового комплекса. В 1973 году сменил Бориса Щербину на посту первого секретаря тюменского обкома КПСС и занимал эту должность до 1990 года. Умер 25 марта 2020 года.

Борис Олейник