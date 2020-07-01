Очисткой дамб заняты в Уватском районе

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Дамбы Уватского района начали очищать от кустарников и мелколесья. Подрядчик приступил к работам 30 июня. Предварительно провел осмотр и определил очередность и порядок действий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

"Начали выкашивать поросль с дамбы в Осиннике. В последнюю очередь выполним работы на круговой дамбе в Увате. По протяженности она самая длинная – почти девять километров. Все дамбы приведем в порядок в течение июля", – сообщил подрядчик, индивидуальный предприниматель Герман Гречин.

Такие мероприятия по содержанию гидротехнических сооружений проводят в Уватском районе ежегодно. В 2020 году на эти цели выделено 560 тыс. рублей из местного бюджета.

Всего в районе пять гидротехнических сооружений: в Осиннике, Алымке, Туртасе и Увате. Общая их протяженность составляет 20 км.